Зеленський отримав нагороду "Герб Таллінна" (фото)

Володимир Зеленський на знак особливої поваги отримав високу нагороду від столиці Естонії.

Президент Володимир Зеленський отримав Герб Таллінна. Цю нагороду в Естонії вручають на знак особливої пошани.

Про це інформує пресслужба Офісу президента.

Рішення про відзначення Зеленського міськрада Таллінна ухвалила 5 травня.

Нагороду мер Таллінна Євген Осіновський передав першому заступнику голови Верховної Ради Олександрові Корнієнку, який перебуває з візитом в Естонії.

Осіновський зазначив, що ця відзнака демонструє солідарність Таллінна та його мешканців з народом України й підтримку в героїчній боротьбі з російською агресією. За його словами, Україна та її народ мають перемогти, щоб мирно й самостійно обирати свій подальший шлях.

"У Європі у ХХІ столітті немає місця насильницькій зміні кордонів, вбивству людей та бомбардуванню міст. Я впевнений, що ми виграємо цю війну. Бажаю вашому президентові та вашому народу успіхів у цій війні, що є важливим для всього світу. Впевнений, що Естонія, наш народ і Таллінн потужно стоять з вами в цій війні. Слава Україні!" – наголосив він.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський отримав медаль Свободи Рейгана.

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