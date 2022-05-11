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"Цей травень в українській історії матиме особливе значення" - Зеленський

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"Цей травень в українській історії матиме особливе значення" - Зеленський

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Нині українська влада домовляється з провідними державами світу, щоб дати Україні впевненість у безпеці на десятиліття вперед.

Цей травень в українській історії матиме особливе значення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 11 травня.

"І є ще одна річ, про яку варто сказати окремо. Україна дуже предметно й постійно обговорює з нашими друзями тему безпекових гарантій для України. Зустріч "Великої сімки" 8 травня, у якій наша держава вперше взяла участь на рівні лідерів, була передусім про це. Ми домовляємося з провідними державами світу, щоб дати Україні впевненість у безпеці на десятиліття вперед", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що це вперше в історії України, коли є можливість зафіксувати такі гарантії.

"Не щось у меморандумі, не якесь декларативне бажання якогось курсу, а конкретні гарантії. Не тільки юридично вагомі, а й прописані так, щоб було зрозуміло: що конкретно, хто конкретно і як конкретно нам гарантує. Дай Бог", - сказав він.

Президент зауважив, що всі ці речі, звичайно, не запрацюють за один чи декілька днів. "Але я впевнений, що цей травень в українській історії матиме особливе значення", - резюмував він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба здійснить візити до Німеччини, Бельгії та Нідерландів.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського за 11 травня

Вечірнє звернення Володимира Зеленського за 11 травня

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