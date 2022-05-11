"Этот май в украинской истории будет иметь особое значение" — Зеленский

"Этот май в украинской истории будет иметь особое значение" — Зеленский

Сейчас украинские власти договариваются с ведущими государствами мира, чтобы дать Украине уверенность в безопасности на десятилетие вперед.

Этот май в украинской истории будет иметь особое значение.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 мая.

"И есть еще одна вещь, о которой стоит сказать отдельно. Украина очень предметно и постоянно обсуждает с нашими друзьями тему гарантий безопасности для Украины. Встреча "Большой семерки" 8 мая, в которой наше государство впервые приняло участие на уровне лидеров, была прежде всего о это. Мы договариваемся с ведущими государствами мира, чтобы дать Украине уверенность в безопасности на десятилетие вперед", — отметил он.

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Зеленский подчеркнул, что это впервые в истории Украины, когда есть возможность зафиксировать подобные гарантии.

"Не что-то в меморандуме, не какое-либо декларативное желание какого-то курса, а конкретные гарантии. Не только юридически веские, но и прописаны так, чтобы было понятно: что конкретно, кто конкретно и как конкретно нам гарантирует. Дай Бог", — сказал он.

Президент отметил, что все эти вещи, конечно, не заработают через один или несколько дней. "Но я уверен, что этот май в украинской истории будет иметь особое значение", — резюмировал он.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба совершит визиты в Германию, Бельгию и Нидерланды.

Вечернее обращение Владимира Зеленского за 11 мая

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