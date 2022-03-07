Зеленський отримав медаль Свободи Рейгана

Таку нагороду мають лише 10 людей у світі.

Послиня України у США Оксана Маркарова одержала для президента Володимира Зеленського медаль Свободи Рональда Рейгана, яку передав керівник Президентської фундації Рейгана Фредерік Раян.

Про це повідомили в Офісі президента 7 березня.

Раян наголосив, що ця висока нагорода відзначає лідерство президента України та незламність духу мільйонів українців, які відстоюють своє право обирати власне майбутнє та надихають увесь цивілізований світ боротися за цінності свободи й демократії, яким 40-ий президент США Рональд Рейган присвятив своє життя.

"Саме президент Рейган дав рішучий поштовх руйнації радянської "імперії зла" та проклав шлях до свободи та демократії її поневоленим народам на теренах колишнього СРСР", – зазначається в повідомленні.

Раян навів відомі слова Рейгана: "Передусім ми маємо усвідомлювати, що жоден арсенал, жодна зброя у світових арсеналах не є такою могутньою, як воля та моральна мужність вільних чоловіків і жінок. Це та зброя, якої наші супротивники в сучасному світі не мають".

Офіс Президента України

Зауважимо, що нагороду медаль Свободи заснувала Фундація президента Рональда Рейгана 1992 року. Її вручають видатним світовим діячам за "здійснення значного та тривкого внеску у розвиток свободи у світі". За весь час існування нагороди її лауреатами стали лише 10 люей, зокрема Лех Валенса, Михайло Горбачов, Колін Павелл, Маргарет Тетчер, Джордж Буш, Іцхак Рабин, Натан Щаранський.

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