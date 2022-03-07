Літак Януковича вилетів із Мінська

Авіасудно українського експрезидента пробуло в місті всього кілька годин.

Інформація про те, що літак експрезидента України Віктора Януковича приземлився в Мінську, з’явилася вдень 7 березня, а ввечері стало відомо, що це авіасудно залишило білоруську столицю.

Про це повідомляє УНІАН.

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"Зараз же є інформація про те, що борт Януковича, який раніше був засуджений в Україні за державну зраду, покинув Мінськ", – йдеться у повідомленні.

Додамо, що повідомлялося, що до столиці Білорусі літак Януковича прибув з російського аеропорту "Внуково".

Нагадаємо, 2 березня ЗМІ з посиланням на розвідку повідомляли, що російські окупанти перевезли Януковича до Мінська та планують проголосити його "президентом України".

На таку звістку радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що навіть згадка прізвища Януковича в контексті подій, що відбуваються, звучить зухвало і спровокує тільки ще більший опір.

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