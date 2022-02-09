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Януковичу оголосили про підозру в підбурюванні до дезертирства

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Януковичу оголосили про підозру в підбурюванні до дезертирства

Янукович разом з військовим з держохорони разом втекли до Росії в 2014 році / ТСН.ua

За даними слідства, Янукович у Севастополі підбурював до дезертирства військовослужбовців держохорони.

Правоохоронці оголосили колишньому президенту України Вікторові Януковичу про підозру у підбурюванні до вчинення дезертирства.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України 9 лютого.

За даними слідства, 23 лютого 2014 року Янукович перебував на території однієї з військових частин Чорноморського флоту Росії в Гагарінському районі Севастополя. Там він підбурював до скоєння дезертирства військовослужбовців Управління державної охорони України, які безпосередньо забпезпечували особисту безпеку тодішнього президента.

Як наслідок ексзаступник начальника Управління держохорони – начальник Служби безпеки президента України та виїхав до Росії.

Досудове розслідування у справі проводять слідчі Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, 1 лютого 2022 року Печерський районний суд виніс рішення про заочний арешт начальника охорони Януковича та дозволив заочне слідство за обвинуваченням його у незаконному переправленні осіб через кордон та дезертирство.

За даними слідства, у лютому 2014 року начальник охорони Януковича задля його приховування в Росії незаконно перетнув держкордон України разом з експрезидентом.

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