Януковичу оголосили про підозру в підбурюванні до дезертирства

За даними слідства, Янукович у Севастополі підбурював до дезертирства військовослужбовців держохорони.
Правоохоронці оголосили колишньому президенту України Вікторові Януковичу про підозру у підбурюванні до вчинення дезертирства.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора України 9 лютого.
За даними слідства, 23 лютого 2014 року Янукович перебував на території однієї з військових частин Чорноморського флоту Росії в Гагарінському районі Севастополя. Там він підбурював до скоєння дезертирства військовослужбовців Управління державної охорони України, які безпосередньо забпезпечували особисту безпеку тодішнього президента.
Як наслідок ексзаступник начальника Управління держохорони – начальник Служби безпеки президента України та виїхав до Росії.
Досудове розслідування у справі проводять слідчі Державного бюро розслідувань.
Нагадаємо, 1 лютого 2022 року Печерський районний суд виніс рішення про заочний арешт начальника охорони Януковича та дозволив заочне слідство за обвинуваченням його у незаконному переправленні осіб через кордон та дезертирство.
За даними слідства, у лютому 2014 року начальник охорони Януковича задля його приховування в Росії незаконно перетнув держкордон України разом з експрезидентом.
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