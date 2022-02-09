На російські гранати для “Беркута” на Майдані витратили мільйон гривень - ДБР

На російські гранати для “Беркута” на Майдані витратили мільйон гривень - ДБР

Спецзасоби не пройшли належну експертизу, але були застосовані проти учасників Революції Гідності.

Державне бюро розслідувань завершило розслідування справи про закупівлю та використання російських гранат для придушення протестів на Майдані у 2014 році. Колишніх керівників МВС звинувачують, зокрема, у розтраті державних коштів.

Про це повідомили в середу, 9 лютого, у пресслужбі ДБР.

Під час досудового слідства було встановлено тип спецзасобів, які використовував “Беркут” для придушення акцій протесту. Зокрема, у січні 2014 року до України надійшли виготовлені у Росії ручні газові гранати "Дрейф-2", світлошумові гранати "Зоря-2", "Факел-С", "Полум'я-М", а також ручні димові гранати.

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“Вказані спецзасоби не пройшли експертизи щодо можливості та порядку їх застосування до людей, однак були застосовані підрозділами МОП “Беркут” МВС України проти учасників акцій протесту в центрі Києва”, - йдеться у повідомленні ДБР.

Керівників спецслужб підозрюють у розтраті 1 млн грн коштів із бюджету під час розмитнення гранат, а також у перевищенні повноважень та перешкоджанні проведенню мітингів.

Серед фігурантів справи — Віталій Захарченко, який у 2014 році обіймав посаду міністра внутрішніх справ, його заступник Віктор Ратушняк та ексначальник департаменту матеріального забезпечення МВС Павло Зінов. Екскерівництво МВС заочно заарештували.

Нагадаємо, раніше Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив справу за позовом Віктора Януковича до Верховної Ради щодо відсутності у народних депутатів компетенції для визнання його самоусунення від здійснення повноважень глави держави.

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