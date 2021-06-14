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Колишні "беркутівці" вперше отримали вирок за розгін Євромайдану

Колишні "беркутівці" вперше отримали вирок за розгін Євромайдану

УНІАН

Проте відбувати покарання вони не будуть.

Двох ексберкутівців засудили до трьох років в'язниці. Це перший реальний вирок працівникам спецпідрозділу у справах Майдану, але відбувати покарання вони не будуть – через те, що сплив строк давності.

Про це повідомляють журналісти ТСН.

Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоня Шевченківський суд столиці визнав винними у перевищенні влади, або службових повноважень вчинене групою осіб, що супроводжувалось насильством.

За даними слідства, вони в листопаді 2013 року під час силового штурму Майдану з кийками та шумовими гранатами затримали потерпілого Максима Федея. Правоохоронці склали проти активіста рапорт про адмінправопорушення.

Сьогодні суд повністю задовольнив цивільний позов Максима Федея до Ейсмонта, Мохоня, Головного управління Нацполіції в Києві та МВС про відшкодування моральної шкоди у розмірі 400 тисяч гривень.