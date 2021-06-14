Колишні "беркутівці" вперше отримали вирок за розгін Євромайдану

Проте відбувати покарання вони не будуть.

Двох ексберкутівців засудили до трьох років в'язниці. Це перший реальний вирок працівникам спецпідрозділу у справах Майдану, але відбувати покарання вони не будуть – через те, що сплив строк давності.

Про це повідомляють журналісти ТСН.

Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоня Шевченківський суд столиці визнав винними у перевищенні влади, або службових повноважень вчинене групою осіб, що супроводжувалось насильством.

За даними слідства, вони в листопаді 2013 року під час силового штурму Майдану з кийками та шумовими гранатами затримали потерпілого Максима Федея. Правоохоронці склали проти активіста рапорт про адмінправопорушення.

Сьогодні суд повністю задовольнив цивільний позов Максима Федея до Ейсмонта, Мохоня, Головного управління Нацполіції в Києві та МВС про відшкодування моральної шкоди у розмірі 400 тисяч гривень.

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