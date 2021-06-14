Протасевича вивели на брифінг МЗС Білорусі

Романа привели на брифінг перед самим початком.

Затриманого в Мінську білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича несподівано вивели на брифінг щодо примусової посадки літака Ryanair.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Крім Протасевича і МЗС, в брифінгу беруть участь представники Міноборони, Мінтрансу, прикордонної служби та Слідчого комітету країни.

Відзначається, що Романа привели в на брифінг перед самим початком. Табличку з ім'ям Романа Протасевича поставили на стіл в останню хвилину. Організатори заявили, що Протасевич нібито сам захотів взяти участь.

"Як бачите, в останній момент до складу учасників були внесені додаткові зміни. Ми дізналися про бажання Романа поспілкуватися зі ЗМІ, легальна можливість така була знайдена, і ось він тут", — заявив речник МЗС Білорусі Анатолій Глаз.

Під час пресконференції в залі перебували журналісти ВВС, але покинули зал на знак протесту.

"Ми тільки що вийшли. Ми не приймаємо в ньому участі, якщо він (Роман Протасевич) явно перебуває під тиском", — заявили вони.

We have just walked out. Not taking part when he is clearly there under duress. https://t.co/vg4gSGZJeL — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) June 14, 2021

Нагадаємо, що Роман Протасевич з'явився в ефірі державного каналу Білорусі ОНТ. В інтерв'ю він дав ряд свідчень проти себе і своїх соратників. Роман розплакався під час інтерв'ю.

Аналітик Юрій Романенко прокоментував інтерв'ю Протасевича.

Інтерв'ю з Протасевичем: як світ відреагував на відео з опозиціонером

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