Протасевича вывели на брифинг МИД Беларуси

Романа привели на брифинг перед самым началом.

Задержанного в Минске белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича неожиданно вывели на брифинг по принудительной посадке самолета Ryanair.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Кроме Протасевича и МИД, в брифинге участвуют представители Минобороны, Минтранса, пограничной службы и Следственного комитета страны.

Отмечается, что Романа привели в на брифинг перед самым началом. Табличку с именем Романа Протасевича поставили на стол в самую последнюю минуту. Организаторы заявили, что Протасевич якобы сам захотел принять участие.

"Как видите, в последний момент в состав участников были внесены дополнительные изменения. Мы узнали о желании Романа пообщаться со СМИ, легальная возможность такая была найдена, и вот он здесь", — заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Во время пресс-конференции в зале находились журналисты ВВС, но покинули зал в знак протеста.

"Мы только что вышли. Мы не принимаем в нем участия, если он (Роман Протасевич) явно находится под давлением", — заявили они.

We have just walked out. Not taking part when he is clearly there under duress. https://t.co/vg4gSGZJeL — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) June 14, 2021

Напомним, что Роман Протасевич появился в эфире государственного канала Беларуси ОНТ. В интервью он дал ряд показаний против себя и своих соратников. Роман расплакался во время интервью.

Аналитик Юрий Романенко прокомментировал интервью Протасевича.

Интервью с Протасевичем: как мир отреагировал на видео с оппозиционером

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