"Остановите Лукашенко": родители Протасевича призвали Меркель помочь

Дмитрий и Наталья Протасевич убеждены, что к их сыну применяли пытки.

Родители белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, заключенного в Минске, обратились к канцлера Германии Ангелы Меркель о помощи.

Об этом они сказали в интервью немецкому изданию Bild.

Дмитрий и Наталья Протасевич призвали Меркель способствовать освобождению Романа и других белорусских политзаключенных.

"Мы очень просим вас помочь нам, чтобы все невинные вышли из тюрем на свободу. Им срочно нужна помощь, поскольку они ежедневно испытывают садизм и насилие. Пожалуйста, остановите Лукашенко. Каждый день, нет, каждый час стоит жизнь невиновным, в том числе детям", — сказали Протасевич.

Дмитрий Протасевич рассказал, что письма от Романа они не получают. Те письма, которые отправляют, ему тоже не дают.

"Вместо этого государство уже опубликовала два видео, на которых он делает вынужденные показания. Вы можете увидеть явные следы пыток: у него кривой нос. Наверное, сломан. У него синяки на шее. Эксперт сказал нам, что это были следы удушения", — отмечает отец.

Напомним, что Роман Протасевич появился в эфире государственного канала Беларуси ОНТ. В интервью он дал ряд показаний против себя и своих соратников. Роман расплакался во время интервью.

Аналитик Юрий Романенко прокомментировал интервью Протасевича.

Интервью с Протасевичем: как мир отреагировал на видео с оппозиционером

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