Боевики "ЛНР" заявили, что "скрупулезно" готовятся к судебному процессу над Протасевичем

В "ЛНР" создали следственную группу по делу Протасевича, чтобы судить его за якобы "участие в боевых действиях на Донбассе".

Руководство так называемой "ЛНР" создало следственную группу и готовится к судебному процессу над беларусским оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, которого задержали 23 мая в Минске после принудительной посадки самолета. Оккупанты обвиняют Протасевича в якобы "причастности к обстрелу мирного населения" на Донбассе.

Об этом сообщил представитель "ЛНР" в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбасса Родион Мирошник, цитирует российский "Интерфакс".

"Я считаю, что это (проведение в ЛНР судебного процесса над Протасевичем. — Ред.) вполне возможно, но этому будет предшествовать серьезная скрупулезная работа", — заявил Мельник.

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По его словам, сейчас "нужно пройти процедурно-следственную часть, после которой должны быть оформлены все необходимые документы, и после этого уже можно будет тогда говорить... о том, каким образом человека, совершившего преступления, привлекать его в суд именно у нас".

Представитель "ЛНР" также рассказал, что так называемые правоохранительные органы создали "следственную группу", которая занимается Протасевичем и уже направили соответствующие документы в правоохранительные органы Беларуси.

Напомним, "генпрокуратура самопровозглашенной" ЛНР "открыла уголовное производство в отношении Романа Протасевича за якобы участие в боевых действиях на Донбассе в составе батальона "Азов". Однако там говорят, что Протасевич был на Донбассе как журналист. Кроме того, ему приписывают якобы совершение тяжких преступлений, в частности обстрелы, в результате которых погибли гражданские.

Так называемая "генеральная прокуратура Луганской народной республики" ( "ЛНР") обратилась к Белоруссии с просьбой предоставить Протасевича "для проведения следственного эксперимента".

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