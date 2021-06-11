В Черновицкой области застрелился экс-депутат облсовета

По предварительным данным, Петрик выстрелил себе в голову из охотничьего ружья.

В Черновицкой области застрелился бывший депутат областного совета и экс-директор Путильского госспецлесхоза Михаил Петрик.

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Как сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, инцидент произошел утром 10 июня в поселке Путила на берегу горной реки Путилки, пишет "УНИАН".

По сообщению черновицких интернет-изданий, Петрик пошел на самоубийство якобы из-за болезни. Однако в полиции пока по этому поводу комментариев не предоставили.

Стоит отметить, что Михаил Петрик родился 17 сентября 1954 в Путильском районе Черновицкой области. Начинал свою трудовую карьеру лесничим Путильского лесхоза, также работал заместителем директора лесхоза, а с 1998 по 1999 годы - главным лесничим этого предприятия. В 1999 году Петрика назначили на должность директора Карпатского госспецлесхоза. Кроме того, он занимал должность заместителя председателя Путильской райгосадминистрации. С 2006 по 2010 год был депутатом Черновицкого облсовета.

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