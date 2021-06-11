У Чернівецькій області застрелився ексдепутат облради

За попередніми даними, Петрик здійснив постріл у голову з мисливської рушниці.

У Чернівецькій області застрелився колишній депутат обласної ради та ексдиректор Путильського держспецлісгоспу Михайло Петрик.

Також читайте Третій випадок за місяць: в Одеській області застрелився військовий

Як повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області, інцидент стався вранці 10 червня у селищі Путила на березі гірської річки Путилки, пише "УНІАН".

За повідомленням чернівецьких інтернетвидань, Петрик пішов на самогубство нібито через хворобу. Однак у поліції наразі з цього приводу коментарів не надали.

Варто зазначити, що Михайло Петрик народився 17 вересня 1954 року у Путильському районі Чернівецької області. Починав свою трудову кар'єру лісничим Путильського держлісгоспу, також працював заступником директора лісгоспу, а у 1998-1999 роки – головним лісничим цього підприємства. У 1999 році Петрика призначили на посаду директора Карпатського держспецлісгоспу. Окрім того, він обіймав посаду заступника голови Путильської райдержадміністрації. Віж 2006 до 2010 року був депутатом Чернівецької облради.

Новини України: чому 17-річна спортсменка-чемпіонка зі Львова вчинила самогубство

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання