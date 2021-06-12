"Зупиніть Лукашенка": батьки Протасевича закликали Меркель допомогти

Дмитро і Наталія Протасевичі переконані, що до їхнього сина застосовували тортури.

Батьки білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, ув’язненого у Мінську, звернулися до канцлерки Німеччини Ангели Меркель про допомогу.

Про це вони сказали в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

Дмитро і Наталія Протасевичі закликали Меркель сприяти звільненню Романа та інших білоруських політв’язнів.

"Ми дуже просимо вас допомогти нам, щоб всі невинні вийшли з тюрем на волю. Їм терміново потрібна допомога, оскільки вони щодня зазнають садизму та насильства. Будь ласка, зупиніть Лукашенка. Кожен новий день, ні, кожна година коштує життя невинним, у тому числі дітям", — сказали Протасевичі.

Дмитро Протасевич розповів, що листів від Романа вони не отримують. Ті листи, які відправляють, йому теж не дають.

"Замість цього держава вже опублікувала два відео, на яких він робить вимушені свідчення. Ви можете побачити явні сліди тортур: у нього кривий ніс. Напевно, зламаний. У нього синці на шиї. Експерт сказав нам, що це були сліди задушення", — зазначає батько.

Нагадаємо, що Роман Протасевич з'явився в ефірі державного каналу Білорусі ОНТ. В інтерв'ю він дав низку свідчень проти себе і своїх соратників. Роман розплакався під час інтерв'ю.

Аналітик Юрій Романенко прокоментував інтерв'ю Протасевича.

Інтерв'ю з Протасевичем: як світ відреагував на відео з опозиціонером

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