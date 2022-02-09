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Україну запросили на літній саміт НАТО - Столтенберг

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Україну запросили на літній саміт НАТО - Столтенберг

УНІАН

Саміт має пройти 29-30 червня в Мадриді.

В НАТО підтримали пропозицію запросити Україну та Грузію на літній саміт Альянсу в Мадриді.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю іспанській газеті La Vanguardia.

Відомо, що саміт НАТО буде проводитись на рівні глав держав та урядів країн-членів НАТО. Зокрема, під час зустрічі заплановано:

  • ухвалення нової стратегічної концепції Альянсу,
  • опрацювання можливостей зміцнення НАТО,
  • адаптація до змін у сфері безпеки.

Нагадаємо, польський президент Анджей Дуда запропонував генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу провести переговори у форматі НАТО-Україна та НАТО-Грузія у межах наступного саміту Альянсу, який має відбутися влітку  2022 року.

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