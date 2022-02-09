Украину пригласили на летний саммит НАТО – Столтенберг

Саммит должен пройти 29-30 июня в Мадриде.
В НАТО поддержали предложение пригласить Украину и Грузию на саммит Альянса в Мадриде.
Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанской газете La Vanguardia.
Известно, что саммит НАТО будет проводиться на уровне глав государств и правительств стран-членов НАТО. В частности, во время встречи запланировано:
- принятие новой стратегической концепции Альянса,
- разработка возможностей укрепления НАТО,
- адаптация к изменениям в области сохранности.
Напомним, польский президент Анджей Дуда предложил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу провести переговоры в формате НАТО-Украина и НАТО-Грузия в рамках следующего саммита Альянса, который состоится летом 2022 года.
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