Переговоры Зеленского и Макрона: главные заявления президентов

Президенты Украины и Франции анонсировали предстоящую встречу лидеров "нормандского формата" для урегулирования конфликта в Донбассе на базе Минских договоренностей.

После вчерашней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 8 февраля, прибыл в Киев для переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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На совместном брифинге украинский и французский лидеры сделали важные заявления по поводу деэскалации напряженности вокруг Украины, создаваемой присутствие многотысячных подразделений российской армии, и согласились в необходимости продолжения диалога по урегулированию конфликта на Донбассе на уровне лидеров "нормандского формата". Также на этой встрече речь шла о сотрудничестве между Украиной и Францией.

ТСН.ua собрал главные тезисы выступлений Зеленского и Макрона перед журналистами.

О деэскалации и безопасности Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил свои визиты в Москву и Киев необходимостью "восстановить безопасно-оборонный порядок на европейском континенте".

"В контексте вызовов безопасности нам нужно вернуться к определенным системам гарантий, которые бы гарантировали нам всем этот порядок", – сказал Макрон.

Французский лидер похвалил Зеленского за взвешенность и отметил его хладнокровие на фоне военной угрозы со стороны РФ.

Макрон также заявил, что президент РФ Владимир Путин во время их вчерашней встречи уверял его в том, что Кремль, мол, "не является инициатором эскалации, а только реагирует на угрозы".

"Но, в то же время, мы сейчас видим базы российского контингента в Беларуси, маневры и это все оправдывает давлением и напряжением вокруг РФ", — отметил французский президент.

О давлении на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европейском союзе нет ни одной страны, которая может сильно давить на Путина.

"То, что Путин чувствует, что он не является субъектом эскалации, что это было просто давление... Я не знаю такого субъекта в Европе, который мог бы давить мощно на РФ. По крайней мере, деоккупация нашего государства не происходит пока ", – сказал Зеленский.

О "шутках" Путина

Президент Зеленский отреагировал на вульгарное выражение российского лидера, которым он прокомментировал выполнение Украиной Минских соглашений.

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"Нравится — не нравится, терпи, моя красавица"? Безусловно, есть вещи, о которых не поспоришь с президентом Российской Федерации. Украина действительно красавица. О том, что он говорит: "Украина — моя" — это уже перебор небольшой", — подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина терпеливая страна. “Наше терпение влияет на провокации: когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении, на мой взгляд, мудрость", – заявил украинский президент.

Об открытости НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон опроверг информацию французских СМИ о вероятности "финляндизации" Украины как одной из тем его разговора с российским президентом.

“Вы говорите о "финляндизации" Украины. Я не знаю, о чем вы. Я этого не слышал. Я говорил в другом контексте. Что мы не можем прекратить политику "открытых дверей" НАТО, потому что для многих стран это будет проблемой, в частности, для Финляндии. Но в отношении Украины я никогда не применял такой термин", — сказал он.

О "нормандском формате"

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил обсудить в "нормандском формате" деэскалацию на украинской границе и Минские соглашения.

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"Теперь нам нужно вернуться и обсудить определенные позиции и внести прояснение для того, чтобы, во-первых, снизить уровень эскалации... На встрече (очевидно, "нормандской" — ТСН), возможно, мы сможем помочь тому, чтобы эти документы которые были подписаны в 2015 году, могли быть выполнены. Чтобы прояснения, которые будут внесены в ближайшие недели, могли снять разночтение и главное — способствовать восстановлению взаимного доверия, вернуть атмосферу спокойствия и снять эскалацию", — отметил Макрон.

Президент Зеленский подтвердил свою готовность к предстоящей встрече лидеров "нормандского формата".

“У нас есть площадка, есть “нормандский формат, — подчеркнул он и добавил: Я считаю, что после встречи [советников] есть возможность, если есть открытость, что будет встреча лидеров. И там можно показать и свою субъектность, и свою открытость”.

Об угрозах Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал угрозы самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить поставки топлива и электроэнергии в Украину в случае эскалации Москвы против Киева.

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"Я попросил предоставить мне статистику товарообмена между Украиной и Беларусью. Товарооборот у нас – 6 млрд и из них 1,5 млрд экспортирует Украина в Беларусь, 4,5 млрд экспортирует Беларусь в Украину. То есть если страны начнут ограничивать торговлю, кто от этого страдает? В этом случае точно пострадают люди. Если есть желание в каменный век перейти, можем делать так", – заметил украинский президент.

О сотрудничестве с Францией

Зеленский сообщил также о военно-экономическом сотрудничестве Украины и Франции. "Важным вопросом нашей встречи стало привлечение Франции к важным макроэкономическим и инфраструктурным проектам. Я ценю, что французская сторона активно участвует в восстановлении инфраструктуры нашего государства", — отметил украинский президент.

Также Украина и Франция продолжают развивать сотрудничество с Airbus по созданию национального перевозчика. Кроме того, в рамках военно-технического сотрудничества между Францией и Украиной подписано соглашение о сотрудничестве между "Укроборонпромом" и французской компанией Thales и совместное заявление между "Укроборонпромом" и французской стороной относительно реформ оборонно-промышленного комплекса Украины.

Президент Франции Макрон добавил, что Украина получит макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд. евро.

"Я верю в вашу страну, и поэтому мы даем макроэкономическую помощь 1,2 млрд евро. Это как залог стабильности и безопасности Украины. Франция уважает стремление украинского народа к консолидации суверенитета и территориальной целостности", — сказал он.

Визит Макрона: о чем шла речь на встрече президентов Франции и Украины

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