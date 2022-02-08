Польша бесплатно передаст Украине военную технику

Правительство приняло постановление о передаче Украине военного имущества.

Совет министров Польши 8 февраля принял постановление о бесплатной передаче Вооруженным Силам Украины военного имущества из ресурсов польских вооруженных сил.

Об этом сообщило издание Tvn24.pl.

В коммюнике Совмина говорится, что Польша остается солидарной с Украиной перед лицом угрозы со стороны России.

Также читайте ВСУ получили мобильный полевой госпиталь от Эстонии и Германии: фото

"Правительство хочет поддержать своего восточного соседа, предоставив бесплатную военную технику. Это очередное решение совета министров о передаче техники Украине", – говорится в коммюнике.

Согласно документу, решение о передаче военного имущества было принято по результатам проведенного анализа, учитывая необходимость обеспечения текущих операций польских вооруженных сил и поддержки необходимого уровня запасов армии.

"Это означает, что передача техники восточному соседу не снизит боеготовность польских воинских частей", — отмечается в коммюнике.

Технику Украине передадут уполномоченные представители вооруженных сил Польши и ВСУ.

Напомним, страны НАТО создали "воздушный мост" для передачи вооружения и боеприпасов Украине, сообщал The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Польша предоставит Украине сверхсовременное оружие

Читайте также: