Польща безкоштовно передасть Україні військову техніку

Уряд ухвалив постанову про передавання Україні військового майна.

Рада міністрів Польщі 8 лютого ухвалила постанову про безоплатне передавання Збройним Силам України військового майна із ресурсів польських збройних сил.

Про це повідомило видання Tvn24.pl.

У комюніке Ради міністрів мовиться, що Польща залишається солідарною з Україною перед обличчям загрози з боку Росії.

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"Уряд хоче підтримати свого східного сусіда, надавши безкоштовну військову техніку. Це чергове рішення ради міністрів про передавання техніки Україні", – мовиться в комюніке.

Згідно з документом, рішення про передавання військового майна ухвалили за результатами проведеного аналізу, враховуючи необхідність забезпечення поточних операцій польських збройних сил та підтримки необхідного рівня запасів армії.

"Це означає, що передавання техніки східному сусіду не знизить боєготовність польських військових частин", – наголошено в комюніке.

Техніку Україні передадуть уповноважені представники збройних сил Польщі та ЗСУ.

Нагадаємо, країни НАТО створили "повітряний міст" для передачі озброєння та боєприпасів до України, повідомляв The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

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