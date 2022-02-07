У НАТО створили "повітряний коридор" для постачання озброєння Україні - ЗМІ

У НАТО створили "повітряний коридор" для постачання озброєння Україні - ЗМІ

Українських військових уже навчають інструктори зі США, Великої Британії, Канади та Польщі.

Країни НАТО створили "повітряний міст" для передавання озброєння та боєприпасів до України. До цього зброю Україні постачали з країн НАТО лише США та Туреччина.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

За повідомляє офіційний представник США, Україні наразі не вистачає боєприпасів. Кілька складів боєприпасів в Україні знищено внаслідок інцидентів, до яких, ймовірно, причетна Росія.

Крім того, єдиний в Україні завод з виробництва боєприпасів розташовано в окупованому Луганську. Наразі його контролюють російські бойовики збройного угруповання "ЛНР."

Внаслідок цього США повідомила Конгрес про те, що планує передати Україні п'ять транспортних гелікоптерів Мі-17 російського виробництва, які використала афганська армія.

Слід зазначити, що до створення повітряного коридору з країн НАТО зброю Україні постачали лише США та Туреччина, які "готові були ризикувати гнівом Москви". Наразі військову допомогу почали постачати Велика Британія та прибалтійські країни. Польща та Чехія слідом за ними також планують надавати боєприпаси Києву.

Крім того, українських військових уже навчають інструктори зі США, Великої Британії, Канади та Польщі.

Нагадаємо, Посол Естонії в Україні Каімо Кууск заявив, що вони роздумують над додатковою військовою допомогою Україні через зростання кількості Збройних сил РФ біля наших кордонів.

Читайте також: