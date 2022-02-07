Анна Семенович зробила ліпосакцію та показала, який має вигляд після операції

Артистка вдалася до ліпосакції підборіддя та рук.
Колишня учасниця гурту "Блестящие", співачка Анна Семенович зробила ліпосакцію.
43-річна артистка вдалася до косметичної операції з видалення жирових відкладень на підборідді та руках. Про це виконавиця повідомила у своєму Instagram.
На кадрах вона показала, як готувалася до оперативного втручання. Зокрема, артистка розмістила відео, де видно, як хірург малює мітки на її обличчі.
Також Анна показала, який мала вигляд одразу після процедури.
Артистка зазначила, що її ціль – схуднути на 10 кілограмів.
"Я вирішила трохи вдосконалити свою фігуру. Ви знаєте, що я дуже задоволена своїми формами і люблю своє тіло, але є місця, які мені захотілося трохи виправити. Я зробила ліпосакцію зони підборіддя та рук. Це проблемні для багатьох місця, і одними заняттями спортом привести їх у ідеальну форму досить складно та довго. Тепер справа за малим, швидко відновитись і далі тішити вас", – поділилася вона.
Зауважимо, у липні 2018 року Анна Семенович потрапила до бази "Миротворця". Артистка опинилася у списку через "свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим", а також за "участь в спробах легалізації анексії АР Крим".
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