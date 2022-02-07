Анна Семенович зробила ліпосакцію та показала, який має вигляд після операції

Артистка вдалася до ліпосакції підборіддя та рук.

Колишня учасниця гурту "Блестящие", співачка Анна Семенович зробила ліпосакцію.

43-річна артистка вдалася до косметичної операції з видалення жирових відкладень на підборідді та руках. Про це виконавиця повідомила у своєму Instagram.

На кадрах вона показала, як готувалася до оперативного втручання. Зокрема, артистка розмістила відео, де видно, як хірург малює мітки на її обличчі.

Анна Семенович / instagram.com/ann_semenovich

Також Анна показала, який мала вигляд одразу після процедури.

Анна Семенович / instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович / instagram.com/ann_semenovich

Артистка зазначила, що її ціль – схуднути на 10 кілограмів.

"Я вирішила трохи вдосконалити свою фігуру. Ви знаєте, що я дуже задоволена своїми формами і люблю своє тіло, але є місця, які мені захотілося трохи виправити. Я зробила ліпосакцію зони підборіддя та рук. Це проблемні для багатьох місця, і одними заняттями спортом привести їх у ідеальну форму досить складно та довго. Тепер справа за малим, швидко відновитись і далі тішити вас", – поділилася вона.

Зауважимо, у липні 2018 року Анна Семенович потрапила до бази "Миротворця". Артистка опинилася у списку через "свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим", а також за "участь в спробах легалізації анексії АР Крим".

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