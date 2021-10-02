Кейтлін Дженнер, Zi Faamelu, Dana International: зірки, які змінили стать

Пропонуємо переглянути фото знаменитостей до та після операції зі зміни статі.

У світі чимало людей, які впевнені, що "народилися не у своєму тілі".

Серед них є і зірки шоу-бізу. Втім, завдяки медичному прогресу їхні мрії стають реальністю. Так, пройшовши через осуд суспільства, внутрішні страхи, вони все ж наважуються на нового себе в новому тілі. Більше того, зробивши ризикований крок, від якого залежить і репутація, селебрітіс нерідко стають ще більш популярними.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку зірок-трансгендерів та пропонує переглянути фото до та після операції зі зміни статі.

Брюс Дженнер – Кейтлін Дженнер

Кейтлін Дженнер до та після операції зі зміни статі

Одна із найпопулярніших жінок-трансгендерів світу – Кейтлін Дженнер. Тато зірок реаліті-шоу Кендалл та Кайлі Дженнер, у минулому легкоатлет та олімпійський чемпіон Брюс Дженнер, 2015 року публічно оголосив, що змінив стать. Того ж року, Дженнер розлучився із дружиною Кріс після 24 років шлюбу. Про свою транссексуальність Кейтлін оголосила в 65 років, зізнавшись, що з дитинства страждала на гендерну дисфорію. Знаменитість в новому тілі буквально одразу потрапила на обкладинку журналу Vanity Fair.

Борис Круглов – Zi Faamelu

Zi Faamelu до та після операції зі зміни статі

Українська співачка-трансгендер Zi Faamelu була добре відома усім, як Борис Апрель, справжнє прізвище якого Круглов. Так, 2018 року співачка спричинила справжній фурор, прийшовши на сцену "Голосу країни" артисткою з іменем Зіанджа.

Зірка зізналася, що прагнула змінити стать дуже багато років та наважилася на цей сміливий крок в США. Після участі у співочому проєкті Зіанджа майже на рік пропала із соцмереж. Втім, 31 березня 2020 року виконавиця повернулася до фанів із новими іміджем та іменем Zi Faamelu та випустила дебютний трек.

Честіті Боно – Чез Боно

Чез Боно до та після операції зі зміни статі

Спільна дитина популярних співаків Шер та Сонні Боно народилася дівчинкою, яку назвали Честіті. Втім, в молодості вона оголосила про свою гомосексуальність. Проживши в жіночому тілі до 40 років, Честіті все ж наважилася змінити стать. Операція відбулася 2013 року. Також дитина Шер отримала новий паспорт з новим ім’я Чез. Зіркову маму це рішення неабияк приголомшило. Шер знадобилося пів року, аби звикнути до нового вигляду своєї дитини.

Родерік Кокс – Лаверн Кокс

Лаверн Кокс до та після операції зі зміни статі

Хлопчик на ім'я Родерік приходив до школи в спідниці та нафарбований, оскільки з дитинства почувався жінкою. Вчителі та однокласники глузували з нього, втім, це Родеріка не зупинило і, коли він підріс, перетворився на дівчину Лаверн. Сьогодні Лаверн – популярна американська акторка та адвокатка, яка захищає усіх транссексуалів.

Лоренс та Ендрю Вачовскі – Лана та Ліллі Вачовскі

Відомі американські сценаристи брати Лоренс та Ендрю Вачовскі стали популярними після виходу у світ фільму-трилогії "Матриця".

Втім, 2008 року Лоренс, який усе життя відчував себе жінкою, наважився змінити стать. Так, на прем'єрі стрічки "Хмарний атлас" перед публікою постала жінка з яскравою зачіскою на ім'я Лана.

Лана Вачовскі до та після операції зі зміни статі

За вісім років, а саме 8 березня 2016-го, Енді також оголосив про корекцію статі, змінивши ім'я на Ліллі.

Ліллі Вачовскі до та після операції зі зміни статі

Тож брати стали відомі як Сестри Вачовскі.

Шарон Коен – Dana International

Associated Press

Майбутня зірка Шарон Коен народився в Тель-Авіві. Хлопець з дитинства полюбляв гратися ляльками та перевдягатися у жіноче вбрання. Також він виступав в жіночому образі на різноманітних концертах. Згодом Коен записав платівку Dana International, яка потрапила в американські чарти та принесла музикантові міжнародне визнання. За зароблені кошти Шарон вирішив змінити стать. Операція відбулася в Англії. Так, уже Dana International представила Ізраїль на "Євробаченні" 1998 року з хітом Diva, де перемогла.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання