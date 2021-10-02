Кейтлин Дженнер, Zi Faamelu, Dana International: звезды, которые сменили пол

Предлагаем просмотреть фото знаменитостей до и после операции по смене пола.

В мире немало людей, которые уверены, что "родились не в своем теле".

Среди них есть и звезды шоу-биза. Впрочем, благодаря медицинскому прогрессу их мечты становятся реальностью. Так, пройдя через осуждение общества, внутренние страхи, они все же решаются на нового себя в новом теле. Более того, сделав рискованный шаг, от которого зависит и репутация, селебритис нередко становятся еще более популярными.

Редакция сайта ТСН.uа подготовила подборку звезд-трансгендеров и предлагает просмотреть фото до и после операции по смене пола.

Брюс Дженнер – Кейтлин Дженнер

Кейтлин Дженнер до и после операции по смене пола

Одна из самых популярных женщин-трансгендеров мира – Кейтлин Дженнер. Папа звезд реалити-шоу Кендалл и Кайли Дженнер, в прошлом легкоатлет и олимпийский чемпион Брюс Дженнер, в 2015 году публично объявил, что сменил пол. В том же году Дженнер развелся с женой Крис после 24 лет брака. О своей транссексуальности Кейтлин объявила в 65 лет, признавшись, что с детства страдала гендерной дисфорией Знаменитость в новом теле буквально сразу попала на обложку журнала Vanity Fair.

Борис Круглов – Zi Faamelu

Zi Faamelu до и после операции по смене пола

Украинская певица-трансгендер Zi Faamelu была хорошо известна всем, как Борис Апрель, настоящая фамилия которого Круглов. Так, в 2018 году певица произвела настоящий фурор, придя на сцену "Голосу країни" артисткой с именем Зианджа.

Звезда призналась, что стремилась сменить пол очень много лет и решилась на этот смелый шаг в США. После участия в певческом проекте Зианджа почти на год пропала из соцсетей. Впрочем, 31 марта в 2020 году исполнительница вернулась к фанам с новым имиджем и именем Zi Faamelu и выпустила дебютный трек.

Честити Боно – Чез Боно

Чез Боно до и после операции по смене пола

Общий ребенок популярных певцов Шер и Сонни Боно родился девочкой, которую назвали Честити. Впрочем, в молодости она объявила о своей гомосексуальности. Прожив в женском теле до 40 лет, Честити все же решилась сменить пол. Операция состоялась в 2013 году. Также ребенок Шер получила новый паспорт с новым имя Чез. Звездную маму это решение изрядно ошеломило. Шер понадобилось полгода, чтобы привыкнуть к новому облику своего ребенка.

Родерик Кокс – Лаверн Кокс

Лаверн Кокс до и после операции по смене пола

Мальчик по имени Родерик приходил в школу в юбке и накрашенный, поскольку с детства чувствовал себя женщиной. Учителя и одноклассники смеялись над ним, впрочем, Родерика это не остановило и, когда он подрос, превратился в девушку Лаверн. Сегодня Лаверн популярная американская актриса и адвокат, которая защищает всех транссексуалов.

Лоренс и Эндрю Вачовски – Лана и Лилли Вачовски

Известные американские сценаристы братья Лоуренс и Эндрю Вачовски стали популярными после выхода в свет фильма-трилогии "Матрица".

Впрочем, в 2008 году Лоренс, который всю жизнь чувствовал себя женщиной, решился сменить пол. Так, на премьере ленты "Облачный атлас" перед публикой предстала женщина с яркой прической на имя Лана.

Лана Вачовски до и после операции по смене пола

Через восемь лет, а именно 8 марта 2016-го, Энди также объявил о коррекции пола, изменив имя на Лилли.

Лилли Вачовски до и после операции по смене пола

Поэтому братья стали известны как Сестры Вачовски.

Шарон Коэн – Dana International

Associated Press

Будущая звезда Шарон Коэн родился в Тель-Авиве. Парень с детства любил играть в куклы и переодеваться в женские платье. Также он выступал в женском образе на различных концертах. Впоследствии Коэн записал пластинку Dana International, которая попала в американские чарты и принесла музыканту международное признание. За заработанные средства Шарон решил сменить пол. Операция состоялась в Англии. Так, уже Dana International представила Израиль на "Евровидении" в 1998 году с хитом Diva, где победила.

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