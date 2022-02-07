Анна Семенович сделала липосакцию и показала, как выглядит после операции

Артистка прибегла к липосакции подбородка и рук.

Бывшая участница группы "Блестящие" певица Анна Семенович сделала липосакцию.

43-летняя артистка прибегла к косметической операции по удалению жировых отложений на подбородке и руках. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram.

На кадрах она показала, как готовилась к оперативному вмешательству. В частности, артистка разместила видео, где видно, как хирург рисует метки на ее лице.

Анна Семенович / instagram.com/ann_semenovich

Также Анна показала, как выглядела сразу после процедуры.

Анна Семенович / instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович / instagram.com/ann_semenovich

Артистка отметила, что ее цель – похудеть на 10 килограммов.

"Я решила немного усовершенствовать свою фигуру. Вы знаете, что я очень довольная своими формами и люблю свое тело, но есть места, которые мне захотелось немного поправить. Я сделала липосакцию зоны подбородка и рук. Это проблемные для многих места, и одними занятиями спортом привести их в идеальную форму довольно сложно и долго. Теперь дело за малым, быстро восстановиться и дальше радовать вас", – поделилась она.

Отметим, в июле в 2018 году Анна Семенович попала в базу "Миротворца". Артистка оказалась в списке из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым", а также за "участие в попытках легализации аннексии АР Крым".

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