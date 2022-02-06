Жена Ханумака ответила, будет ли снова делать пластические операции

Жена Ханумака ответила, будет ли снова делать пластические операции

Также Алина призналась, довольна ли результатом хейлопластики.

Жена украинского актера и режиссера Руслана Ханумака, блогерша Алина, успела уже и не раз лечь под нож пластического хирурга.

Избранница Ханумака делала ринопластику, блефаропластику. А недавно женщина прибегла к хейлопластике.

Как призналась "Світському життю" супруга режиссера, она удовлетворена результатом пластической операции. Более того, не заметно, что Алина делала хейлопластику.

Алина Ханумак сделала хейлопластику / скриншот с видео

"Крутой пластический хирург (ред. – Эдгар Каминский), крутая пластическая операция – это когда хирург ее делает так, что никто не замечает", — поделилась блогерша.

Впрочем, избранница Ханумака заверила, что больше не будет делать пластических операций. Она уже все в себе изменила, что хотела.

"Дальше только спорт. Дальше только минус лишние килограммы. Я уже все сделала, что хотела. Пока мне нет 50 лет, у меня нет морщин", – поделилась Алина.

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