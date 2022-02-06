Алексей Суханов официально стал гражданином Украины

Ведущий получил украинский паспорт.

Известный телеведущий Алексей Суханов уже долго пытался получить украинское гражданство.

С началом военного конфликта на востоке Украины журналист окончательно переехал жить в Киев. Алексей решил получить украинское гражданство. В 2019 году президент Украины подписал соответствующий указ. Впрочем, Суханов не мог получить паспорт. Для того чтобы это сделать ему нужно было привезти справку из России, а ведущий туда не мог вернуться.

И вот прошло два года и Алексей получил украинский паспорт. Так, в программе "Світське життя" ведущий рассказал, что его проверили представители спецслужб.

Алексей Суханов получил украинский паспорт / instagram.com/suhanov.official

"Было собеседование с представителями спецслужб. Конечно, они должны проверить. У нас такие сложные времена", — поделился ведущий.

Также Суханов добавил, что в Россию он не вернется.

"Положа руку на сердце, меня туда и не тянет. Это крайне жестоко прозвучат мои слова", — говорит Суханов.

Напомним, Алексей Суханов родился в России. В 2011 году он начал работать ведущим на одном известном телеканале. С началом военного конфликта на Востоке Украины Суханов окончательно переехал в Киев.

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