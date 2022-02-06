Олексій Суханов офіційно став громадянином України

Ведучий отримав український паспорт.

Відомий телеведучий Олексій Суханов вже тривалий час намагайся отримати українське громадянство.

З початком військового конфлікту на Сході України журналіст остаточно переїхав жити до Києва. Так, Олексій вирішив отримати українське громадянство. 2019 року президент України підписав відповідний указ. Втім, Суханов не міг отримати паспорта. Для того, аби це зробити йому потрібно було привезти довідку з Росії, а ведучий туди не міг повернутися.

І ось минуло два роки, і Олексій отримав український паспорт. Так, у програмі "Світське життя" ведучий розповів, що його перевірили представники спецслужб.

Олексій Суханов отримав український паспорт / instagram.com/suhanov.official

"Була співбесіда з представниками спецслужб. Звісно, вони мають перевірити. У нас такі складні часи", - поділився ведучий.

Також Суханов додав, що до Росії він не повернеться.

"Поклавши руку на серце, мене туди й не тягне. Це вкрай жорстоко пролунають мої слова", - говорить Суханов.

Нагадаємо, Олексій Суханов народився в Росії. 2011 року він почав працювати ведучим на одному відомому телеканалі. З початком військового конфлікту на Сході України Суханов остаточно переїхав до Києва.

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