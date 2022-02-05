До України прибув вантаж боєприпасів із Данії: величне приземлення “Мрії” (відео)

За посадкою літака-гіганта під час снігопаду спостерігали десятки людей.

У суботу, 5 лютого, транспортний літак Ан-225 “Мрія” повернувся до України з Данії. Його приземлення в аеропорту Гостомель (Київська область) спостерігали десятки людей.

Величне відео приземлення літака-гіганта публікують очевидці у соцмережах.

На опублікованих кадрах видно, що “Мрія” здійснює посадку під час снігопаду, тому наближення до посадкової смуги виглядало особливо епічним.

За інформацією правозахисника Сергія Наумовича, літак, що прибув із Данії, доставив озброєння для потреб ЗСУ.

Про військову допомогу на борту “Мрії” написав також волонтер Юрій Мисягін.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі не було.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен повідомила про готовність надати Україні зброю та військове обладнання.

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