Чехія передасть українській армії артилерійські боєприпаси та медичну допомогу

Чехія та Україна підписали угоду.

Чехія на тлі загрози можливого вторгнення Росії передасть Збройним силам України військову допомогу. Відповідну угоду підписали заступник чеського міністра оборони Даніель Блажковець та головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Про це повідомляє Міністерство оборони Чехії у Twitter.

Йдеться про надання ЗСУ артилерійських боєприпасів, які спрямовані на зміцнення обороноздатності України, а також медичної допомоги. Таким чином, Чехія підтримує Україну у протистоянні агресії РФ.

"Чеська Республіка та Україна підписали угоду про допомогу артилерійськими боєприпасами для зміцнення обороноздатності України проти російської агресії. Чеська Республіка також надасть медичну допомогу Збройним силам України", - йдеться у повідомленні.

Náměstek ministryně obrany Daniel Blažkovec s vrchním velitelem ozbrojených sil Ukrajiny Valerijem Zalužným podepsali smlouvy o daru dělostřelecké munice, která má za cíl posílit obranné schopnosti Ukrajiny, a také o zdravotnické asistenci ukrajinským ozbrojeným silám.@DefenceU pic.twitter.com/sxy5GuS3Bq — Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) February 1, 2022

Як повідомлялося, Чехія схвалила постачання 4 тис. артснарядів Україні.

Нагадаємо, уряд Чехії готовий розглянути можливість відправлення своїх військових до України у зв'язку із загрозою можливого нового нападу РФ. Для цього українська влада має направити відповідний запит до країни.