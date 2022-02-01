Британський прем'єр назвав, скільки військових Росії перебуває біля українських кордонів

Британський прем'єр перебуває у Києві з робочим візитом на тлі російської загрози.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час офіційного візиту до Києва повідомив, що Росія розмістила понад 100 тис. військових біля українських кордонів і потенційно може розмістити в Білорусі ще 30 тис.

Про це він сказав під час онлайн-брифінгу за результатами переговорів з президентом України Володимиром Зеленським в Маріїнському палаці.

"Росія накопичила понад 100 тисяч військових, демонструючи, ймовірно, найбільшу ворожість за усі роки наших життів. І потенційно вона (Росія - ред.) може розмістити ще 30 тисяч військових у Білорусі. Порівняно з цим, розгортання 30-тисячних сил РФ у Криму 2014 року здавалося незначним, але від того часу полягло понад 13 тис. українців та Україна втягнута майже в 10-ліття війни", - сказав очільник уряду Британії.

За словами британського прем'єра, подальше вторгнення Росії на територію України означає політичну, гуманітарну та військову катастрофу як для Росії, так і для світу. Також він вважає, що потенційне вторгнення РФ означає "поразку" для президента РФ Володимира Путіна.

Візит Джонсона: як минула зустріч прем'єр-міністра Великої Британії і президента України

Варто зазначити, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон надвечір 1 лютого прилетів до України з офіційним візитом. У межах візиту він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

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