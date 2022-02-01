"Кинули та обдурили": Путін прокоментував просування НАТО на схід

"Кинули та обдурили": Путін прокоментував просування НАТО на схід

Російський президент пояснив, чому Кремль остерігається інтеграції України до Альянсу.

Президент Російської Федерації Володимир Путін вважає, що вступ України до НАТО створить військові загрози для анексованого Криму.

Таку заяву господар Кремля зробив у вівторок, 1 лютого, під час спільної пресконференції з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном, передає “РЕН ТВ”.

Під час спілкування з журналістами Путін зазначив, що Росії обіцяли не просувати НАТО на схід “ні на дюйм”, але зробили інакше - “кинули і обдурили”.

Російський президент також пояснив, чому Москва остерігається вступу України до НАТО.

“Уявіть, що напхана зброєю, вона [Україна] почне операцію в Криму — нам що, воювати з блоком НАТО?” - заявив Путін.

Президент РФ заявив, що хоче уникнути негативного розвитку подій навколо України, але водночас пригрозив, що “створюючи загрози для Росії”, Україна створює їх і для себе.

Нагадаємо, Держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник МЗС Росії Сергій Лавров у вівторок, 1 лютого, провели телефонну розмову, під час якої Блінкен заявив про готовність продовжити діалог щодо так званих "гарантій безпеки".

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