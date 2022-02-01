"Кинули и обманули": Путин прокомментировал продвижение НАТО на восток

"Кинули и обманули": Путин прокомментировал продвижение НАТО на восток

Российский президент объяснил, почему Кремль опасается интеграции Украины в Альянс.

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что вступление Украины в НАТО создаст военные угрозы для аннексированного Крыма.

Такое заявление хозяин Кремля сделал во вторник, 1 февраля, во время совместной пресс-конференции с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, передает "РЕН ТВ".

Во время общения с журналистами Путин отметил, что России обещали не продвигать НАТО на восток "ни на дюйм", но сделали иначе — "кинули и обманули".

Российский президент также объяснил, почему Москва опасается вступления Украины в НАТО.

"Представьте, что напичканая оружием, она [Украина] начнет операцию в Крыму — нам что, воевать с блоком НАТО?" – заявил Путин.

Президент РФ заявил, что хочет избежать негативного развития событий вокруг Украины, но пригрозил, что "создавая угрозы для России", Украина создает их и для себя.

Напомним, Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров во вторник, 1 февраля, провели телефонный разговор, в ходе которого Блинкен заявил о готовности продолжить диалог по так называемым "гарантиям безопасности".

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