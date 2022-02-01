Блінкен та Лавров провели телефонну розмову: про що домовились

Блінкен та Лавров провели телефонну розмову: про що домовились

Головною темою розмови була письмова відповідь США на пропозиції Росії щодо безпеки.

Держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник МЗС Росії Сергій Лавров у вівторок, 1 лютого, провели телефонну розмову, під час якої Блінкен заявив про готовність продовжити діалог щодо так званих "гарантій безпеки".

Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.

Як зазначається, головною темою розмови була письмова відповідь США на пропозиції Росії щодо безпеки.

" Держсекретар підкреслив готовність США на двосторонній основі і спільно з союзниками і партнерами продовжувати предметний обмін думками з Росією з питань взаємної безпеки", — йдеться в повідомленні.

Блінкен також зазначив, що США продовжують підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України, а також право всіх країн визначати свою зовнішню політику. Держс екретар вкотре закликав Росію до негайної деескалації та відведення військ і техніки від кордонів України.

Нагадаємо, 1 лютого до України прибула чергова — вже шоста — партія з військовою допомогою від Сполучених Штатів. Слід зазначити, що від прибуття попереднього літака з озброєнням від США не минуло і доби. За словами Резнікова, до Києва прибули боєприпаси — 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї.

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