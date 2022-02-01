Кремль перекидає на Донбас снайперів та протитанкові ракетні комплекси - розвідка

Кремль перекидає на Донбас снайперів та протитанкові ракетні комплекси - розвідка

Російсько-окупаційні війська зумисно відкривають вогонь у своїх же бойовиків для здійснення провокації, зазначили у відомстві.

Командування ЗС РФ продовжує перекидати на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) техніку та військову силу для посилення бойової здатності ватажків.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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"Противник провів планову ротацію передових підрозділів (Донецьк) та (Луганськ) армійських корпусів з посиленням їх снайперськими парами та розрахунками протитанкових ракетних комплексів для нанесення втрат особовому складу Об’єднаних сил та провокування вогню у відповідь", - йдеться у повідомленні.

За даними української розвідки, російсько-окупаційні війська зумисно відкривають вогонь у своїх же бойовиків для здійснення провокації.

"Утримання командуванням противника особового складу в постійній напруженій обстановці призводить до погіршення морально-психологічного стану в підрозділах окупаційних військ. Як результат, протягом попередньої доби внаслідок нестатутних взаємовідносин загинуло два та важко поранено одного військовослужбовця окупантів", - повідомили у ГУР.

Як раніше повідомляли, за офіційними зведеннями ООС, у січні війна забрала життя чотирьох захисників України.

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