Держсекретар США оцінив ймовірність вторгнення Росії в Україну

У Вашингтоні не мають певності, чи буде Росія продовжувати свої агресивні дії.

Державний секретар США Ентоні Блінкен припустив, що у Кремлі поки немає твердого рішення щодо можливого вторгнення в Україну.

Про це він заявив у середу, 26 січня, на брифінгу у Держдепартаменті.

За слова Блінкена, рекомендації американським громадянам, які перебувають в Україні, розглянути можливість негайного виїзду з країни, не означають, що адміністрація США впевнена в тому, що Росія розпочне вторгнення.

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"Поки що ми не знаємо, чи Росія продовжуватиме свою агресію щодо України. У будь-якому випадку ми були зобов'язані розіслати ці повідомлення американцям", - зауважив він.

Ентоні Блінкен підкреслив, що США не виключають того, що у Кремлі поки немає твердого рішення з приводу можливого вторгнення в Україну.

Нагадаємо, у США врахували позицію Києва щодо російських пропозицій у сфері безпеки і повідомили український уряд про зміст відповідей на ультиматуми Кремля.

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