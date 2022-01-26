Госсекретарь США оценил вероятность вторжения России в Украину

В Вашингтоне нет уверенности, будет ли Россия продолжать свои агрессивные действия.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предположил, что у Кремля пока нет твердого решения о возможном вторжении в Украину.

Об этом он заявил в среду, 26 января, на брифинге в Госдепартаменте.

По словам Блинкена, рекомендации находящимся в Украине американским гражданам рассмотреть возможность немедленного выезда из страны не означают, что администрация США уверена в том, что Россия начнет вторжение.

"Пока мы не знаем, будет ли Россия продолжать свою агрессию в отношении Украины. В любом случае мы были обязаны разослать эти сообщения американцам", — отметил он.

Энтони Блинкен подчеркнул, что США не исключают того, что в Кремле пока нет твердого решения по поводу возможного вторжения в Украину.

Напомним, в США учли позицию Киева по российским предложениям в сфере безопасности и сообщили украинское правительство о содержании ответов на ультиматумы Кремля.

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