В Херсоне задержан депутат, требовавший от предпринимателя 27 тыс. долларов

Депутат создал искусственные препятствия для бизнесмена.

Правоохранители задержали депутата Херсонского областного совета, требовавшего от предпринимателя 27 тыс. долларов взятки.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"Депутат облсовета создал искусственные препятствия в деятельности предпринимателя. В дальнейшем он требовал у него 27 тыс. долларов США за решение этих проблем, а именно – содействие в снятии ареста, наложенного на административное здание общества в г. Скадовск, и отзыв со Скадовского районного суда умышленно поданных исков к этому обществу", — говорится в сообщении.

Правоохранители проводят обыски в доме депутата. Ему инкриминируют ст. 189 УК Украины. Продолжается следствие.

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