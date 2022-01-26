У Херсоні затримали депутата, який вимагав від підприємця 27 тис. доларів

У Херсоні затримали депутата, який вимагав від підприємця 27 тис. доларів

Депутат створив штучні перепони для бізнесмена.

Правоохоронці затримали депутата Херсонської обласної ради, який вимагав від підприємця 27 тис. доларів хабара.

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Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Депутат облради створив штучні перешкоди у діяльності підприємця. В подальшому він вимагав у нього 27 тис доларів США за вирішення цих проблем, а саме – сприяння у знятті арешту, накладеного на адміністративну будівлю товариства у м. Скадовськ, та відкликання зі Скадовського районного суду навмисно поданих позовів до цього товариства", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці проводять обшуки в помешканні депутата. Йому інкримінують ст. 189 КК України. Триває слідство.

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