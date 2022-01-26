У Херсоні затримали депутата, який вимагав від підприємця 27 тис. доларів

Депутат створив штучні перепони для бізнесмена.
Правоохоронці затримали депутата Херсонської обласної ради, який вимагав від підприємця 27 тис. доларів хабара.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
"Депутат облради створив штучні перешкоди у діяльності підприємця. В подальшому він вимагав у нього 27 тис доларів США за вирішення цих проблем, а саме – сприяння у знятті арешту, накладеного на адміністративну будівлю товариства у м. Скадовськ, та відкликання зі Скадовського районного суду навмисно поданих позовів до цього товариства", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці проводять обшуки в помешканні депутата. Йому інкримінують ст. 189 КК України. Триває слідство.
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