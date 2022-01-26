Україна на 63% виконала Угоду про асоціацію з ЄС - Шмигаль

Україна на 63% виконала Угоду про асоціацію з ЄС - Шмигаль

За словами прем’єр-міністра, найактивніше процеси євроінтерграції України відбувалися, зокрема, у сфері фінансових послуг.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна вже на 63% виконала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це він сказав під час засідання Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

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"Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом збільшився до 63%. 54 % було у 2020 році і 60% - у 2021, і 63% у нас є станом на початок цього року. Фактично за 2020 рік приріст склав 10%, за 2021 рік – 9%. Загалом 15% приросту за останні два роки", — повідомив Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, найактивніше процеси євроінтерграції України відбувалися у сферах фінансових послуг (+ 26% виконаних завдань), сфері оподаткування (+24%) , громадського здоров'я (+17%), енергетики (+13%), транспорту (+12%), екології (+11%) та сільського господарства (+10%).

Крім того, протягом минулого року Кабмін затвердив 61 євроінтеграційний документ, а Верховна Рада ухвалила 37 законопроєктів, які дозволили на кілька кроків наблизитися до вступу в ЄС. Цьогоріч, за словами Шмигаля, Кабінет Міністрів планує внести на розгляд Верховної Ради аж 92 нормативно-правові акти щодо євроінтеграції.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає логічним і очікуваним кроком надання Україні європейської перспективи, адже вона розділяє спільні з ЄС цінності. Натомість лідери ЄС назвали три аспекти для вступу України до Євросоюзу.

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