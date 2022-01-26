"Ліверпуль" надумав "підірвати" трансферну бомбу та підписати зірку "Ювентуса"

"Мерсисайдці" вже провели попередні переговори з аргентинським футболістом.

Нападник туринського "Ювентуса" Пауло Дібала може перебратися до "Ліверпуля".

Як повідомляє TMW, англійський клуб уже контактував із 28-річним аргентинцем, аби дізнатися його подальші наміри. Контракт Дібали з "б'янконері" закінчується влітку 2022 року. "Стара синьйора" пропонує Пауло подовжити угоду, але поки що сторони не погодили його фінансові умови.

Таким чином, "Ліверпуль" уважно стежить за цієї ситуацією та не відмовиться від того, щоб безкоштовно отримати талановитого форварда.

Дібала виступає за "Ювентус" від 2015 року. У поточному сезоні він провів 23 матчі за туринський клуб у всіх турнірах, відзначився 11 голами та 4 асистами.

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