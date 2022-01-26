Колеги розчулили Нелю Шовкопляс подарунком на 35-річчя

Зірці влаштували сюрприз.

Ведуча "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс сьогодні, 26 січня, святкує день народження.

Зірці виповнилося 35 років. Звісно ж, Нелю зі святом привітали її колеги. Вони організували зірці великий сюрприз. Колеги Нелі одночасно приїхали до студії та влаштували свято з презентами.

Неля Шовкопляс святкує день народження / пресслужба каналу "1+1"

Ведучі 1+1 у прямому ефірі "Сніданок з 1+1" подарували Нелі Шовкопляс капелюшок від всесвітньовідомого українського дизайнера - Руслана Багінського.

Неля була у захваті від подарунка та зізналась, що у новому капелюшку піде на відкриття Ukrainian Fashion Week FW 22-23, яке вже незабаром відбудеться в Києві.

Неля Шовкопляс святкує день народження / пресслужба каналу "1+1"

"Нелю, ми знаємо твою любов до красивих речей. Ти любиш гарно одягатися, тому даруємо від нас цей розкішний капелюх персикового кольору від українського дизайнера Руслана Багінського. Ми сподіваємось, що тепер всі Fashion Week у твоєму житті будуть неймовірними. У найяскравішому капелюшку будеш саме ти!" - сказала Валентина Хамайко.

Також ведучі-колеги подарували Нелі ніжний, яскравий тортик-бізе з полуницею і лохиною, а також фігуркою у вигляді серця.

Неля Шовкопляс святкує день народження / пресслужба каналу "1+1"

"Я не очікувала, що буде така велика кількість друзів, які зранку до мене приїхала, і що все настільки душевно мине. Святослав Гринчук навіть прийшов зі своєю донькою. Я обожнюю наш колектив. Дякую всім за подарунок. У мене не було ще жодного капелюшка у житті, а тут одразу від Руслана Багінського – це дуже круто. Тепер треба робити красиву, стилізовану фотосесію в ньому, і, звісно, на Ukrainian Fashion Week я одягну його!" - поділилась враженнями іменинниця, Неля Шовкопляс.

Неля Шовкопляс святкує день народження / пресслужба каналу "1+1"

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