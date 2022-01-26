Коллеги растрогали Нелю Шовкопляс подарком на 35-летие

Звезде устроили сюрприз.

Ведущая "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс сегодня, 26 января, отмечает день рождения.

Звезде исполнилось 35 лет. Конечно, Нелю с праздником поздравили ее коллеги. Они организовали звезде большой сюрприз. Коллеги Нели одновременно приехали в студию и устроили праздник с презентами.

Неля Шовкопляс празднует день рождения / пресс-служба канала "1+1"

Ведущие 1+1 в прямом эфире "Сніданку з 1+1" подарили Неле Шовкопляс шляпку от всемирно известного украинского дизайнера — Руслана Багинского.

Неля была в восторге от подарка и призналась, что в новой шляпке пойдет на открытие Ukrainian Fashion Week FW 22-23, которое вскоре состоится в Киеве.

Неля Шовкопляс празднует день рождения / пресс-служба канала "1+1"

"Неля, мы знаем твою любовь к красивым вещам. Ты любишь красиво одеваться, поэтому дарим от нас эту роскошную шляпу персикового цвета от украинского дизайнера Руслана Багинского. Мы надеемся, что теперь все Fashion Week в твоей жизни будут невероятными. В самой яркой шляпке будешь именно ты!" – сказала Валентина Хамайко.

Также ведущие-коллеги подарили Неле нежный, яркий тортик-бизе с клубникой и голубиной, а также фигуркой в виде сердца.

Неля Шовкопляс празднует день рождения / пресс-служба канала "1+1"

"Я не ожидала, что будет такое большое количество друзей, которые утром ко мне приехали, и что все настолько душевно пройдет. Святослав Гринчук даже пришел со своей дочерью. Я обожаю наш коллектив. Спасибо всем за подарок. У меня не было еще ни одной шляпки в жизни, а тут сразу от Руслана Багинского – это очень круто. Теперь нужно делать красивую, стилизованную фотосессию в ней, и, конечно, на Ukrainian Fashion Week я надену ее!" – поделилась впечатлениями именинница, Неля Шовкопляс.

Неля Шовкопляс празднует день рождения / пресс-служба канала "1+1"

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