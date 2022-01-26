Артур Логай чуттєво привітав дружину з річницею шлюбу: "Терпить мене"

Закохані п'ять років тому одружилися.
У родині переможця шоу "Танці з зірками" Артура Логая сьогодні, 26 січня, свято.
Так, рівно п'ять років тому він офіційно одружився зі своєю дружиною, Євгенією. Звісно ж, актор рано-вранці привітав кохану з їхнім святом.
"Якщо ти прокинешся й зайдеш в Instagram, то вийди з кімнати", - звернувся до Євгенії чоловік.
Коли дружина Артура вийшла з кімнати, то на неї чекав ніжний букет рожевих тюльпанів.
Пізніше вони разом сходили до ресторану, де влаштували романтичну вечерю та пили ігристі напої.
"Терпить мене, не інакше", - пожартував Логай.
До речі, актор також присвятив коханій зворушливий вірш, в якому зазначив, що безмежно кохає Євгенію.
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