Артур Логай чуттєво привітав дружину з річницею шлюбу: "Терпить мене"

Артур Логай чуттєво привітав дружину з річницею шлюбу: "Терпить мене"

Закохані п'ять років тому одружилися.

У родині переможця шоу "Танці з зірками" Артура Логая сьогодні, 26 січня, свято.

Так, рівно п'ять років тому він офіційно одружився зі своєю дружиною, Євгенією. Звісно ж, актор рано-вранці привітав кохану з їхнім святом.

"Якщо ти прокинешся й зайдеш в Instagram, то вийди з кімнати", - звернувся до Євгенії чоловік.

Коли дружина Артура вийшла з кімнати, то на неї чекав ніжний букет рожевих тюльпанів.

Артур Логай святкує річницю шлюбу / instagram.com/logai.arthur

Пізніше вони разом сходили до ресторану, де влаштували романтичну вечерю та пили ігристі напої.

"Терпить мене, не інакше", - пожартував Логай.

Артур Логай святкує річницю шлюбу / instagram.com/logai.arthur

До речі, актор також присвятив коханій зворушливий вірш, в якому зазначив, що безмежно кохає Євгенію.

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