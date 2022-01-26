Російський посол поскаржився, що його можуть вислати зі США

Російський посол побідкався, що дипломати країни-агресорки можуть перебувати у США лише три роки.
Російський посол у США Анатолій Антонов поскаржився, що його можуть вислати з Америки.
Про це пише російський ТАСС.
Посол країни-агресорки заявив, що нібито у Держдеп попередив російських дипломатів про те, що якщо РФ не надасть віз охоронцям посла США у Росії, то у квітні Анатолій Антонов буде змушений покинути США.
Також посол Росії Антонов побідкався, що наступного тижня США покине чергова група російських дипломатів та членів їхньої родини, оскільки працівникам дипломатичних відомств країни-агресорки дозволили лише три роки перебувати в Сполучених штатах Америки.
Нагадаємо:
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Сполучені штати направили Росії свою письмову відповідь на так звані "гарантії безпеки".
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