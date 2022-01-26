Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Російський посол поскаржився, що його можуть вислати зі США

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російський посол поскаржився, що його можуть вислати зі США

Associated Press

Російський посол побідкався, що дипломати країни-агресорки можуть перебувати у США лише три роки.

Російський посол у США Анатолій Антонов поскаржився, що його можуть вислати з Америки. 

Про це пише російський ТАСС. 

Посол країни-агресорки заявив, що нібито у Держдеп попередив російських дипломатів про те, що якщо РФ не надасть віз охоронцям посла США у Росії, то у квітні Анатолій Антонов буде змушений покинути США. 

Також посол Росії Антонов побідкався, що наступного тижня США покине чергова група російських дипломатів та членів їхньої родини, оскільки працівникам дипломатичних відомств країни-агресорки дозволили лише три роки перебувати в Сполучених штатах Америки. 

Нагадаємо:

Читайте також:

Українським спортсменам порадили уникати росіян на Олімпійських іграх

Українським спортсменам порадили уникати росіян на Олімпійських іграх
Наступна публікація