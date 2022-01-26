Австралія готова допомогти Європі газом

Ця країна входить до трійки найбільших експортерів скрапленого природного газу.

Міністр природних ресурсів Австралії Кіт Пітт заявив про готовність збільшити експорт природного газу до Європи, якщо виникне його дефіцит через можливий напад Росії на Україну.

Про це в середу, 26 січня, повідомляє The Guardian.

За словами урядовця, Австралія готова допомогти у разі “будь-якого запиту на додаткове постачання" скрапленого природного газу (LNG).

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"Це демонструє важливість австралійських ресурсів для постачання енергоресурсів у всьому світі", – сказав міністр.

Як відомо, Європа отримує 40% природного газу через трубопроводи з Росії. Австралія ж переважно постачає газ до країн Азійсько-Тихоокеанського регіону. Разом із США та Катаром ця країна входить до трійки найбільших експортерів LNG у світі.

Нагадаємо, Сполучені Штати вже почали скеровувати свої танкери з газом до Європи.

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