Австралия готова помочь Европе газом

Эта страна входит в тройку крупнейших экспортеров сжиженного природного газа.

Министр природных ресурсов Австралии Кит Питт заявил о готовности увеличить экспорт природного газа в Европу, если возникнет его дефицит из-за возможного нападения России на Украину.

Об этом в среду, 26 января, сообщает The Guardian.

По словам министра, Австралия готова помочь в случае "любого запроса на дополнительную поставку" сжиженного природного газа (LNG).

"Это демонстрирует важность австралийских ресурсов для поставок энергоресурсов по всему миру", – сказал министр.

Как известно, Европа получает 40% природного газа через трубопроводы из России. Австралия же преимущественно поставляет газ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Вместе с США и Катаром эта страна входит в тройку крупнейших экспортеров LNG в мире.

Напомним, Соединенные Штаты уже начали направлять свои танкеры с газом в Европу.

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