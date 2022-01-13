Россию обвиняют в энергетическом кризисе в Европе

Хранилища газа в ЕС заполнены только на 51% по сравнению с примерно 70% обычно.

РФ может увеличить поставки газа по меньшей мере на треть от нынешнего уровня, но она держит спотовые продажи ограниченными.

Об этом заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль, сообщает Bloomberg.

По данным МЭА, поставки российского газа в Европу сократились на 25% в четвертом квартале 2021 года по сравнению с прошлым годом и снизились на 22% по сравнению с допандемическим уровнем.

Также читайте "Газпром" возобновил поставки газа через Украину в Румынию

По словам Бироля, из-за поведения России на европейском газовом рынке существует сильная напряженность, а текущий дефицит в хранилищах в Европейском Союзе в значительной степени связан с "Газпромом".

Бироль отметил, что РФ ущемляет поставки газа в Европу, в то время как другие поставщики, такие как Норвегия, Алжир и Азербайджан наращивают их.

"Хранилища газа в ЕС заполнены только на 51% по сравнению с примерно 70% обычно. "Газпром" отвечает за половину дефицита запасов в Европе", — сказал Бироль.

Напомним, 21 декабря цена на газ обновила исторический максимум, достигнув 2224 дол. за тысячу кубометров.

До этого самый высокий показатель в этом году был 5 октября, когда цена на голубое топливо в Европе достигла 160 евро за МВт-час (около 2 000 долларов за тысячу кубометров). Рост стоимости связывают с заявлением МИД Германии, которое поставило под сомнение скорый запуск российского газопровода "Северный поток-2". Кроме того, "Газпром" не выполнил обещания об увеличении объемов газа для закачки в европейские хранилища.

"Они были уверены, что мы без их газа не проживем", – Витренко о монополии "Газпрома"

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.