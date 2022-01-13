Старый Новый год vs Василь и Маланка

В ночь с 13 на 14 января наступает праздник, которого нет больше нигде в мире, а само его название кажется парадоксальным и взаимоисключающим – Старый Новый год.

Откуда взялся Старый Новый год, стоит ли его праздновать и если да, то как это делать, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Откуда он взялся?

Старый Новый год – это Новый год по старому стилю, то есть, по Юлианскому календарю, который в результате смены летоисчисления перестал действовать 24 января 1918 года, когда официально был введен Григорианский календарь. Поскольку разница между ними составляет тринадцать дней, в результате такого редкостного исторического феномена и получился дополнительный праздник. Впрочем, для Украины он имеет особенное значение – его с полным правом можно назвать Украинским Новым годом. На него выпадают дни особо почитаемых у украинцев святых – Маланки (13 января) и Василя (14 января), когда принято было устраивать массовые народные гуляния, колядования, щедрования и гадания. Как встречать Старый Новый год и праздновать Василя и Маланку сегодня?

Как отмечать Старый Новый год

Правило "как встретишь Новый год, так его и проведешь" безотказно работает и в данном случае, поэтому наши предки в этот вечер всегда накрывали богатый стол, недаром он назывался – и называется – "щедрым". В свете того, что все успели изрядно потратиться за предыдущие праздники, блюда совершенно необязательно должны быть дорогими, вполне подойдут те, что стояли в этот праздник на столах у наших прадедушек и прабабушек: вареники, тушеная капуста с мясом или грибами, каша, голубцы, пироги, кисель, узвар. Согласно древним поверьям, чем изобильнее будет стол, тем богаче и безбеднее семья проживет начинающийся год.

Этой же цели служат и старые народные ритуалы – щедрование и колядование: чем большим количеством крупы засыплют дом гости и чем веселее будут колядки, которые они споют, тем лучше для живущих в доме. Конечно, во время пандемии таких гостей, скорее всего, окажется немного, но тех, кто все-таки зайдет, необходимо щедро одаривать – как деньгами, так и продуктами.

Работает в Старый Новый год и другое новогоднее правило: этот праздник – семейный. Встречать со своими близкими его необходимо не только во время карантина, но и всегда – это тоже старая и добрая традиция, согласно которой в таком случае все, кто находится за столом, будут живы и здоровы как минимум еще целый год.

На Василя и Маланку можно – и нужно! – одеваться ярко. Красный цвет в данном случае не только не возбраняется, но и настоятельно рекомендуется: он обещает, что в наступающий год будет много здоровья, счастья, благополучия и, что немаловажно, любви.

Время гадать

По словам экстрасенсов и астрологов, именно староновогодний вечер – с 13 на 14 января – лучшее за все святочные дни время для гаданий. В это время открываются небеса, которые позволяют узнать свою судьбу – на Василя и Маланку в Украине прежде всего принято было гадать на суженого и возможную – или невозможную – в новом году свадьбу. Гадание может быть любым – от простых карт до холодной воды и расплавленного воска, главное, четко задать интересующий вопрос и правильно истолковать то, что получится в результате – карточную комбинацию или восковую фигурку. Последняя потребует хорошего воображения, но результат будет того стоить, поскольку староновогоднего гадания, как правило, являются самыми правдивыми.

Кто первый в дом войдет

Существуют приметы и ритуалы, связанные с 14 января, который когда-то был началом нового года. Первым человеком, который входит в дом, обязательно должен быть мужчина – считается, что он принесет хозяевам счастье и материальное благополучие. Тем, кто не ждет гостей, что в наше время актуально как никогда, рекомендуется, встав с постели, посмотреть в окно: увидеть идущего мимо мужчину считалось – и считается – хорошей приметой.

Существует и ритуал, имеющий особое значение для женщин. В первый день нового года рекомендуется как можно чаще менять наряды, тогда в течение всего наступившего года недостатка в новой и красивой одежде у них не будет.

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