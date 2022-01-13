Старий Новий рік VS Василь і Маланка

В ніч проти 14 січня настає свято, якого немає більше ніде в світі, а сама його назва здається парадоксальною і взаємовиключною — Старий Новий рік.

Звідки взявся Старий Новий рік, чи варто його святкувати і якщо так, то як це робити, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Звідки він взявся?

Старий Новий рік — це Новий рік за старим стилем, тобто, за Юліанським календарем, який — в результаті зміни літочислення — припинив діяти 24 січня 1918 року, коли офіційно був введений Григоріанський календар. Оскільки різниця між ними становить тринадцять днів, в результаті такого рідкісного історичного феномена і вийшло додаткове свято. Втім, для України воно має особливе значення — його з повним правом можна назвати Українським Новим роком. На нього випадають дні особливо шанованих у українців святих — Маланки (13 січня) і Василя (14 січня), коли прийнято було влаштовувати масові народні гуляння, колядування, щедрування і ворожіння. Як зустрічати Старий Новий рік і святкувати Василя і Маланку сьогодні?

Як святкуввати Старий Новий рік

Правило, «як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш», безвідмовно працює і в цьому разі, тому наші предки в цей вечір завжди накривали багатий стіл, недарма він називався — і називається — «щедрим». У світлі того, що всі встигли добряче витратитися за попередні свята, страви зовсім не обов'язково повинні бути дорогими, цілком підійдуть ті, що стояли в це свято на столах у наших прадідусів і прабабусь: вареники, тушкована капуста з м'ясом або грибами, каша, голубці, пироги, кисіль, узвар. Згідно з давнім повір'ям, чим щедрішим буде стіл, тим багатшим і безбідно сім'я проживе рік, що починається.

Цій же меті слугують і старі народні обряди — щедрування і колядування: чим більшою кількістю крупи засиплють будинок гості і чим веселішими будуть колядки, які вони заспівають, тим краще для живуть в будинку. Звичайно, під час пандемії таких гостей, швидше за все, виявиться не багато, але тих, хто все-таки зайде, необхідно щедро обдаровувати — як грошима, так і продуктами.

Працює в Старий Новий рік і інше новорічне правило: це свято — сімейне. Зустрічати зі своїми близькими його необхідно не тільки під час карантину, але і завжди — це теж стара і добра традиція, згідно з якою в такому разі всі, хто перебуває за столом, будуть живі і здорові як мінімум ще цілий рік.

На Василя і Маланку можна — і треба! — одягатися яскраво. Червоний колір в такому разі не тільки не забороняється, але і наполегливо рекомендується: він обіцяє, що наступний рік буде здоров'я, щастя, добробуту і, що важливо, любові.

Час ворожити

За словами екстрасенсів і астрологів, саме старо-новорічний вечір — проти 14 січня — найкращий за всі святкові дні час для ворожінь. У цей час відкриваються небеса, які дозволяють дізнатися свою долю — на Василя і Маланку в Україні насамперед прийнято було гадати на судженого і можливе — або неможливе — в новому році весілля. Ворожіння може бути будь-яким — від простих карт до холодної води і розплавленого воску, головне, чітко поставити запитання і правильно витлумачити те, що вийде в результаті — карткову комбінацію або воскову фігурку. Остання зажадає гарногї уяви, але результат буде того вартий, оскільки старо-новорічні ворожіння, як правило, є найправдивішими.

Хто першийм до будинку увійде

Існують прикмети і ритуали, пов'язані з 14 січня, який колись був початком Нового року. Першою людиною, яка входить до будинку, обов'язково повинен бути чоловік — вважається, що він принесе господарям щастя і матеріальний добробут. Тим, хто не чекає на гостей, що в наш час актуально як ніколи, рекомендується, вставши з ліжка, подивитися у вікно: побачити чоловіка, який іде повз, вважалося — і вважається — доброю прикметою.

Існує і ритуал, який має особливе значення для жінок. У перший день нового року рекомендується якомога частіше змінювати вбрання, тоді протягом усього року, що настав, нестачі в новому і гарному одязі у них не буде.

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